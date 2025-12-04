Söke'de otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

Kaza yeri ve oluş şekli

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası çevreyolu üzeri Yamaç Yolu girişi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 37 SK 696 plakalı otomobilin sürücüsü Dilara Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı ve ters döndü; araç bir evin duvarına çarparak durdu.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Dilara Ö., ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

