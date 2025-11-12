Söke'de Şap Hastalığı: 7 Mahallede Hayvan Hareketlerine Kısıtlama

Aydın'ın Söke ilçesinde Yuvaca'da şap görülmesi üzerine 7 mahallede geçici hayvan giriş-çıkış yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:41
Yuvaca'daki vaka sonrası önlemler

Aydın'ın Söke ilçesinde Yuvaca Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı sonrası ilçe genelinde acil koruyucu tedbirler uygulanmaya başlandı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan hareketlerini kısıtladı.

"Söke ilçesi Yuvaca Mahallesi’nde sığırlarda Şap Hastalığı görülmüştür. Hastalık sönünceye kadar Akçakonak, Gölbent, Güllübahçe, Atburgazı, Yuvaca, Tuzburgazı ve Doğanbey mahallelerinde kesim harici tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştır"

Yetkililer, üreticilerin belirtilen yasaklara uymalarının ve bildirimlerde dikkatli olmalarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, hastalığın kontrol altına alınması için gerekli tüm sağlık ve hijyen önlemlerinin alındığı belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerin yapılmaya devam edeceğini açıkladı.

