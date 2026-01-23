Söke'de Sel Hasarı Tespiti: Tarım ve Orman Müdürlüğü Sahada

Aydın'ın Söke ilçesinde sel sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Güllübahçe ve Akçakonak'ta tarımsal zararları yerinde inceledi ve raporlama başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:40
Söke'de Sel Hasarı Tespiti: Tarım ve Orman Müdürlüğü Sahada

Söke'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan selin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla sahaya indi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır selden olumsuz etkilenen Güllübahçe ve Akçakonak mahallelerinde incelemeler yaptı.

Saha çalışmasında tarım arazileri, üretim alanları ve çiftçilerin yaşadığı zarar yerinde tespit edildi. Yetkililer, özellikle tarımsal üretimi etkileyen noktalara odaklanarak hasarın boyutuna ilişkin ilk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve üreticilerle görüşen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede raporlanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Selden etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yeniden sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SELİN ARDINDAN, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHAYA...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SELİN ARDINDAN, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHAYA İNDİ. AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AYHAN TEMİZ İLE İL MÜDÜR YARDIMCISI ERAY YEŞİLÇAYIR, SELDEN OLUMSUZ ETKİLENEN GÜLLÜBAHÇE VE AKÇAKONAK MAHALLELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SELİN ARDINDAN, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHAYA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğum Kontrolü Kişiye Özel Belirlenmeli: Dr. Sevgi Selen'in Uyarıları
2
İstanbul'da Kar Ulaşımı Aksattı: Mahmutbey Metrosunda Yoğunluk
3
Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor
4
Türk Akademisyenlerden Hava Yastığı Devrimi: Yaralanmalar %80'e Kadar Azalıyor, Uluslararası Patent Alındı
5
Hisarcık'ta 15. Kan Bağışı: Arif Çalışkan'a Kızılay'dan Bronz Madalya
6
Aydın'da Afetlere Hazırlıkta STK'lar Akreditasyonla Güçleniyor
7
Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı: Sömestır Etkinlikleri 22-25 Ocak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları