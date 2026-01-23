Söke'de Sel Hasarı Tespiti: Tarım ve Orman Müdürlüğü Sahada

Söke'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan selin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla sahaya indi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır selden olumsuz etkilenen Güllübahçe ve Akçakonak mahallelerinde incelemeler yaptı.

Saha çalışmasında tarım arazileri, üretim alanları ve çiftçilerin yaşadığı zarar yerinde tespit edildi. Yetkililer, özellikle tarımsal üretimi etkileyen noktalara odaklanarak hasarın boyutuna ilişkin ilk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve üreticilerle görüşen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede raporlanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Selden etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yeniden sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

