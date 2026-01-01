DOLAR
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu

Siirt'te Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31'de 2 kilo 600 gram doğdu; sağlık durumu iyi, aile mutluluk içinde.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:40
Çiçek çiftinin erkek bebeği sağlıklı dünyaya geldi

Siirt'te yılın son bebeği, Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin ailesine katıldı. Hastaneye başvuran çiftin erkek bebeği saat 21.31'de dünyaya geldi.

Bebeğin ağırlığı 2 kilo 600 gram olarak kaydedildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba Rıdvan Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz" dedi.

