Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu

Çiçek çiftinin erkek bebeği sağlıklı dünyaya geldi

Siirt'te yılın son bebeği, Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin ailesine katıldı. Hastaneye başvuran çiftin erkek bebeği saat 21.31'de dünyaya geldi.

Bebeğin ağırlığı 2 kilo 600 gram olarak kaydedildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba Rıdvan Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz" dedi.

