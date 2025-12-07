Sökeli Kıbrıs Gazisi Mehmet Avcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Avcı, Aydın’ın Söke ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Avcı’nın vefatı, ailesi ve yakın çevresi ile bölge halkını derin üzüntüye boğdu.

Tören ve katılımcılar

Cenaze törenine Söke Garnizon Komutanlığından askeri erkan, Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca dualar edilip, merhumun anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Mehmet Avcı için Çavdar Mahalle Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri cenaze töreninde taziyelerini kabul etti.

Toplumsal hassasiyet ve saygı çerçevesinde gerçekleşen tören, Avcı’nın anısına duyulan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

