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SOLOTÜRK 29 Ekim'de İstanbul Semalarında Uçacak

Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri uçuşu ile SOLOTÜRK, İstanbul'da heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:01
SOLOTÜRK 29 Ekim'de İstanbul Semalarında Uçacak

SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Gösteri Uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle İstanbul semalarında unutulmaz bir gösteri gerçekleştirecek.

Prova Uçuşları Başlıyor

SOLOTÜRK, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde iki uçakla selamlama uçuşu yapacak. Öncesinde, bugün yine saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı'nda prova uçuşu düzenlenecek.

Salı Günü Gösteri

29 Ekim Salı günü ise, saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı'ndan başlayacak olan gösteri uçuşu ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruk noktaya ulaşacak.

Bu etkinlikler, Cumhuriyet'in kazanımlarını kutlamak ve milli duyguları pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.

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