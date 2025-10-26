SOLOTÜRK Anıtkabir Semalarında Çevre Tanıma Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş ve Gösteri

SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu sırasında çeşitli manevralar yaparak gösteri provası niteliğinde uçuş gerçekleştirdi. Başkentin birçok noktasından vatandaşlar uçuşu ilgiyle takip etti ve pilotların yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Uçuş süresi: yaklaşık 25 dakika.

29 Ekim Programı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

