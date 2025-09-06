SOLOTÜRK, Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümünde Gösteri Uçuşu
Merkez Havaalanı çevresinde düzenlenen gösteri büyük ilgi gördü
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Gösteri, Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde sunuldu ve alana gelen izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Çok sayıda kişi akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti; bazı vatandaşlar ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK ekibi, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.