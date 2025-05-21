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SOLOTÜRK, Giresun'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Giresun'da '48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali' kapsamında prova uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:04
SOLOTÜRK, Giresun'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, 48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu yaptı.

Halk arasında, baharın yaz mevsimine geçişinin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festivalde, SOLOTÜRK'ün prova uçuşu büyük bir heyecanla karşılandı.

Provanın yapıldığı esnada Alpaslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi civarında toplanan izleyiciler, akrobatik gösterileri cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta yarıştı.

SOLOTÜRK, festival kapsamında 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00''da muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrobasi severler, bu tarihi kaçırmamak için Giresun'da buluşacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.

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