SOLOTÜRK Pilotları Bursa'da Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

SOLOTÜRK Pilotları Bursa'da Buluştu

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü gösteri timi SOLOTÜRK, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir ve diğer pilotlar, deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte Hava Güçlerinin Tanıtımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, öğrenciler SOLOTÜRK'ü daha yakından tanıma fırsatı buldu. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, etkinliğin, üniversitenin 50. yılına denk geldiğini belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

Gelecek ve Yeni Hedefler

Bakıcı, yarın yapılacak gösteri ile ilgili olarak, "SOLOTÜRK, Türk milletinin gücünü dünyaya gösteren bir ekip. Yarın oldukça özel bir gösteri gerçekleştireceğiz," dedi. İleride KAAN milli muharip uçağı ile gösterileri gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Türkiye'nin savunma sanayii beyin gücü olacak olan mühendislerin bu üniversiteden yetişeceğinin altını çizdi.

Görev ve Sorumluluklar

Murat Bakıcı, SOLOTÜRK'ün diğer dünya gösteri gruplarından farklı olarak aktif görev yaptıklarını belirtti. Dünyada başka bir örneği bulunmayan SOLOTÜRK, yalnızca gösteri yapmakla kalmayıp, ülke savunmasındaki görevlerine de devam ettiklerini vurguladı. Eğitim verilen yeni pilotlar ile savunma alanında kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerle Etkileşim

Etkinliğin sonunda, pilotlar öğrencilere çeşitli sorularını yanıtlayarak katılım sağladılar. Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, gösteri uçuşuyla ilgili olarak bölge halkının heyecanını ve gururunu paylaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini anlattı. SOLOTÜRK'ten Hava Pilot binbaşılar Murat Bakıcı (sol 2) ve Mustafa Erhan Aydemir (ortada) ile Hava Bakım Binbaşı Tuna Karalı, (solda) Hava Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Cefa, (sağ 2) Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Deniz Görmez (sağda) Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde söyleşide öğrencilere SOLOTÜRK'ü tanıtıp, havacılık hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini anlattı. SOLOTÜRK'ten Hava Pilot binbaşılar Murat Bakıcı (sol 2) ve Mustafa Erhan Aydemir (ortada) ile Hava Bakım Binbaşı Tuna Karalı, (solda) Hava Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Cefa, (sağ 2) Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Deniz Görmez (sağda) Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde söyleşide öğrencilere SOLOTÜRK'ü tanıtıp, havacılık hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.