SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin 106. Yılında Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında ve Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi; vatandaşlar Türk bayraklarıyla izledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:25
SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin 106. yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında görsel şölen

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül tarihinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sivas semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Tim, Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlere etkileyici anlar sundu. Gösteri sırasında gökyüzünde sergilenen performans yoğun ilgi topladı.

Parkta ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti. Etkinlik, Sivas'ta milli duyguların canlı tutulduğu anlara sahne oldu.

