SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin 106. yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında görsel şölen

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül tarihinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sivas semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Tim, Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlere etkileyici anlar sundu. Gösteri sırasında gökyüzünde sergilenen performans yoğun ilgi topladı.

Parkta ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti. Etkinlik, Sivas'ta milli duyguların canlı tutulduğu anlara sahne oldu.

