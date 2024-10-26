SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Öncesi Prova Uçuşu

SOLOTÜRK'ten Önemli Bir Prova Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet’in 101’incisi yılı dolayısıyla İstanbul gökyüzünde hazırlıklarını sürdürüyor. Maltepe Sahil Parkı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşu, 20 dakika boyunca devam etti.

Uçuşa Yoğun İlgi

Etkinliği izlemeye gelen kalabalık, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği etkileyici akrobasi hareketlerini büyük bir heyecanla takip etti. Prova süresince, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak amacıyla alev toplarının da (Flare) atıldığı gözlemlendi.

Upcoming Shows and Events

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında görev alacak olan SOLOTÜRK, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul semalarında iki uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

Ayrıca, 29 Ekim Salı günü de aynı saatte Maltepe Sahil Parkı'nda gösteri uçuşu yapacağı bilgisi verildi.