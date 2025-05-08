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SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi

Elazığ'da düzenlenecek SOLOTÜRK gösterisi, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Ekip, kalabalığı selamladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:01
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi

SOLOTÜRK Gösterisi Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ’da gerçekleştireceği gösteri uçuşunu, beklenmedik hava muhalefeti nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında planlanan gösteri, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanamamıştı.

Etkinlik Alanında Vatandaşlarla Buluşma

Uçuşun iptal edilmesinin ardından, etkinlik alanına gelen SOLOTÜRK ekibi, gösteriyi bekleyen kalabalığı selamlayarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen, yaptığı açıklamada, "Kalkış meydanımız olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında çok şiddetli rüzgar nedeniyle bugün gösterimizi çok üzülerek iptal etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının düzelmesi durumunda, SOLOTÜRK'ün tekrar gösteri yapma planlarının olduğu belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ’da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine etkinlik alanına gelen SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşunu bekleyen kalabalığı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ’da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine etkinlik alanına gelen SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşunu bekleyen kalabalığı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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