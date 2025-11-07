Soma'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Hap ve Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'nın Soma'sında jandarma operasyonunda Ö.F.A. (26) gözaltına alındı; 42 sentetik hap, 2 gram uyuşturucu, hassas terazi, aparat ve tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:04
Soma'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Hap ve Tabanca Ele Geçirildi

Soma'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu

1 şüpheli gözaltında, çok sayıda sentetik hap ve tabanca bulundu

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin ikameti arandı. Operasyon sonucunda ele geçirilenler olayın boyutunu ortaya koydu.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ö.F.A. (26) isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 42 adet sentetik hap, 2 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlandığı, şüpheli Ö.F.A.'nın adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor