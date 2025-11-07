Soma'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Hap ve Tabanca Ele Geçirildi

Soma'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu
1 şüpheli gözaltında, çok sayıda sentetik hap ve tabanca bulundu
Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin ikameti arandı. Operasyon sonucunda ele geçirilenler olayın boyutunu ortaya koydu.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ö.F.A. (26) isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 42 adet sentetik hap, 2 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlandığı, şüpheli Ö.F.A.'nın adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.
MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN İKAMETİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.