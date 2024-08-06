Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Soma İlçesinde Silahlı Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde, Nihat Danışman Mahallesi'nde bulunan bir çiçekçi dükkanında gerçekleşen silahlı saldırıda, İsmail Y. isimli kişi ağır yaralandı.

Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralı İsmail Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan Gözaltında

Saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu öne sürülen A.S., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.