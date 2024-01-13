Somali açıklarında operasyon yürüten 2 ABD askeri kayboldu

Somali açıklarında "operasyonlar" yapan ABD donanmasına bağlı 2 asker, 11 Ocak'ta denizde kaybolduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, kayıp askerleri bulmak için yazılı bir açıklama yaptı.

Bölgede kayıp askerleri aramak için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar bitene kadar "güvenlik nedeniyle" daha fazla bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.

ABD 5'inci Filosu (C5F) operasyon alanında görev yapan kayıp askerlerin, "farklı görevlere destek vermek için" bölgeye gönderildiği açıklandı.