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Somali Bakan Omar'dan Antalya Diplomasi Forumu'na Tam Not

Somali Dışişleri Bakanı Ali Mohamed Omar, Antalya Diplomasi Forumu'nu övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:54
Somali Bakan Omar'dan Antalya Diplomasi Forumu'na Tam Not

Omar'dan Antalya Diplomasi Forumu'na Övgü

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun, diplomasiyi geliştiren ve deneyimlerin paylaşıldığı önemli bir platform olduğunu belirtti.

Türkiye'ye Teşekkür

Omar, Türkiye'nin Somali’ye yaptığı insani yardım, güvenlik, kalkınma, yatırım ve ekonomik işbirliği konularındaki katkılarından dolayı son derece minnettar olduklarını ifade etti. Bu yardımların, Somali’nin uluslararası ilişkilerinde büyük bir etki yarattığını vurguladı.

Antalya Diplomasi Forumu, dünya genelinden diplomatların ve uzmanların katılımıyla, küresel meseleler üzerinde fikir alışverişinin yapıldığı bir zemin sunuyor. Omar, bu tür forumların, ülkeler arası işbirliğini güçlendirdiğine de dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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