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Somali Büyükelçisi Mohamed, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 12:15
Somali Büyükelçisi Mohamed, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, bu yılki Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay'a kurban vekaletini verdi. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bu önemli bağış sayesinde kurum, başta Türkiye ve Gazze olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Büyükelçi Mohamed, verdiği vekalet ile Türk Kızılay'ın Somali'de 17 binden fazla hisse keserek 200 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşma amacına destek vermiş oldu. Vekalet işlemi, Türk Kızılay'ın kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi ve bağış sertifikası, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından kendisine takdim edildi.

Büyükelçi Mohamed’in vekalet verdiği kurban hisseleri, Somali'de kesilerek doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu süreç, işbirliği ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Mohamed: "Türk Kızılay'a Teşekkür Ediyorum"

Açıklamalarında, Türk Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Büyükelçi Mohamed, durumu şöyle ifade etti: "Bu faaliyet, büyük bir ihtiyacı karşılayan önemli bir çalışmadır. Özellikle aşevi projesi, bu çalışmaların en önceliklisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projeden binlerce insan faydalanmaktadır. Yararlananlar arasında hastalar, engelliler, yetimhanelerde kalan çocuklar ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplarda bulunan insanlarımız bulunmaktadır."

Ayrıca eğitim alanındaki katkılarına da vurgu yapan Mohamed, Somali Kızılayı ile işbirliği içinde ilk yardım eğitimleri verildiğini ve cezaevlerinde kadın mahkumlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlendiğini belirtti.

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban...

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a verdi. Büyükelçiye, bağış sertifikası Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından takdim edildi.

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban...

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a verdi. Büyükelçiye, bağış sertifikası Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından takdim edildi.

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