Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Oruç Reis Gemisine Tarihi Değerlendirme

Oruç Reis Gemisi, Somali'ye Tarihi Bir Yolculuk Yaptı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in ülkeye gelişini tarihi bir dönüm noktası olarak yorumladı. Oruç Reis, Somali açıklarında sismik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, karşılama töreninde konuşan Mahmud, Somali'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Dünya Somali ile İlgileniyor

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'yi dünya gündemine taşıdığını belirterek, "Artık tüm dünya, 'Biz sizinle ne yapabiliriz?' diye soruyor ve burada fırsatlar olduğunu görmeye başlıyor," dedi. Mahmud, Somali halkına bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. "Bugün tarihi bir gün; fırsatların doğduğu bir an. Unutulmamalıdır ki, fırsatlar kendiliğinden gelmez; yaratılmalı ve değerlendirilmeli," ifadelerini kullandı.

Oruç Reis’in Görev Yeri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, Oruç Reis gemisinin Somali'deki yeni görev yerine ulaştığını duyurdu. Sosyal medya platformu X'te yapmış olduğu paylaşımda, "Oruç Reis, kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz," şeklinde konuştu.

Proje Detayları

Somali açıklarında doğal gaz ve petrol aramak amacıyla kullanılacak olan Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden görev yerine ulaştı. Gemi, ruhsatını aldığı 3 deniz yetki alanında sismik çalışmalar gerçekleştirecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen bu faaliyet süresince, Oruç Reis, hem doğal gaz hem de petrol için veri toplama işlemleri yapacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilecek ve sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları gerçekleştirilecek.