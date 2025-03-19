Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Konvoyuna Bombalı Saldırı: Saldırıdan Kurtuldu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna yönelik bombalı saldırı düzenlendi ve saldırıdan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:02
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Konvoyuna Bombalı Saldırı: Saldırıdan Kurtuldu

Somali Enformasyon Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna başkent Mogadişu'da bombalı bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruda, Cumhurbaşkanı Mahmud'un Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere yola çıktığı sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Mahmud'un saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağında yer alan konvoyunu hedef alan bir patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı," denildi.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili olarak bir yayın yasağı getirdiği öğrenildi.

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