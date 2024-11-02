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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, CIA Direktörü Burns ile bölgesel barış ve güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:53
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile gerçekleştirdiği toplantıda bölgesel güvenlik ve barış konularını masaya yatırdı.

Bölgesel Barış ve Güvenlik Üzerine Görüşmeler

Mogadişu'da gerçekleşen görüşme sırasında, uluslararası terörizmle mücadele, bölgesel istikrarın artırılması ve Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik sorunları üzerine detaylı tartışmalar yapıldığı bildirildi.

Somali-ABD İşbirliği Vurgusu

Açıklamada, Somali-ABD stratejik ortaklığının güçlendirilmesi için üst düzey görüşmelerin önemine dikkat çekildi. Burns'un ziyareti, Somali ile Etiyopya arasında yaşanan Somaliland krizi sonrası gerçekleşmesi ile dikkat çekti.

Etiyopya ve Somaliland Gerginliği

Etiyopya, 1991 yılından bu yana denize erişimini kaybetmişti ve bu nedenle Kızıldeniz'e erişim müzakerelerini sürdürmekteydi. Somaliland ile 1 Ocak'ta yapılan Mutabakat Muhtırası, iki ülke arasında mevcut gerginliği artırmıştı. Somali, son günlerde Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçiliği'nde çalışan Ali Mohamed Adan'ı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Ankara Süreci ve Müzakere Girişimleri

Taraflar, Ankara Süreci adı altında Türkiye'nin aracılığı yaptığı müzakerelerde iki kez bir araya geldi. Bu süreç, bölgedeki diplomatik ilişkilerin gelişimine katkı sunmayı hedeflemekte.

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