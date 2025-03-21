Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 82 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Somali'nin aşağı Şabelle bölgesinde, Sabiid ve Caanoole kasabalarında gerçekleştirilen 6 hava operasyonu sonucu, Eş-Şebab terör örgütüne mensup 82 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca, bu operasyonlarda 19 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların bu kasabalarda güvenlik tehditleri oluşturan terörist gruplara yönelik alınan bilgiler doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Geceye kadar teröristleri felç eden bu operasyonlar, örgüt üyelerinin Sabiid ve Caanoole'nin güvenliğini tehdit etmeye çalışması sonrasında gerçekleştirildi" denildi.

NISA, sivillere örgüt üyelerinin saklandığı bölgelerden uzak durmaları konusunda tekrar uyarıda bulundu. Hava saldırılarından önce bölge, şiddetli çatışmalara sahne oldu ve terör örgütü Eş-Şebab, sosyal medyada bu çatışmaların görüntülerini paylaştı.

Şiddetli çatışmalar, terör örgütünün son dönemlerde saldırılarını artırdığına işaret ediyor. Bu operasyonlar, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un Orta Şabelle bölgesinde teröre karşı mücadeleye yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirildi.