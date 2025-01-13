Somali'de Kaçırılan Çin Balıkçı Gemisi ve 13 Kişilik Mürettebat Kurtarıldı

Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan Çin'e ait balıkçı gemisi ve mürettebatı başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:47
Somali'de Kaçırılan Çin Balıkçı Gemisi ve 13 Kişilik Mürettebat Kurtarıldı

Somali'de Kapılan Çin Balıkçı Gemisi Kurtarıldı

Çin'in Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan Çin'e ait bir balıkçı gemisi ile 13 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Kasım 2023'te Somali'nin Puntland eyaleti kıyılarında gerçekleşen olayda, gemi ve mürettebat, Çin ve Somali hükümetlerinin ortaklaşa yürüttüğü bir operasyon sonucunda kurtarıldı.

Uluslararası Denizde Güvenlik Vurgusu

Açıklamada, Çin hükümetinin, uluslararası deniz güvenliğini tehdit eden bu tür korsan eylemlerini şiddetle kınadığı belirtildi. Ayrıca, Çin ile Somali'nin, bu tür tehditlere karşı birlikte hareket edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
2
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
3
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği
4
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı
6
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
7
Kırşehir'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayati Tehlike Altında

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı