Somali'de Kaçırılan Çin Balıkçı Gemisi ve 13 Kişilik Mürettebat Kurtarıldı

Somali'de Kapılan Çin Balıkçı Gemisi Kurtarıldı

Çin'in Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan Çin'e ait bir balıkçı gemisi ile 13 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Kasım 2023'te Somali'nin Puntland eyaleti kıyılarında gerçekleşen olayda, gemi ve mürettebat, Çin ve Somali hükümetlerinin ortaklaşa yürüttüğü bir operasyon sonucunda kurtarıldı.

Uluslararası Denizde Güvenlik Vurgusu

Açıklamada, Çin hükümetinin, uluslararası deniz güvenliğini tehdit eden bu tür korsan eylemlerini şiddetle kınadığı belirtildi. Ayrıca, Çin ile Somali'nin, bu tür tehditlere karşı birlikte hareket edeceği vurgulandı.