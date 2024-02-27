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Somali'de terör örgütüne operasyon: 10 Eş-Şebab terör örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, Galmudug bölgesinde Eş-Şebab’a karşı operasyon yaptı. Operasyonda 10 terörist öldürüldü, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Eş-Şebab, Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı yıllardır saldırılar düzenleyen bir terör örgütüdür. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiğinde, bu örgütle mücadele edeceğini açıklamıştı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:01
Somali'de terör örgütüne operasyon: 10 Eş-Şebab terör örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Eş-Şebab terör örgütüne karşı Galmudug’da operasyon yapıldı. Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA), Somali askerlerinin 10 teröristi öldürdüğünü ve çok miktarda silah ve mühimmatı yok ettiğini duyurdu. Eş-Şebab, Somali hükümeti ve Afrika Birliği’ne karşı saldırılar düzenleyen bir terör örgütüdür. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu örgütle savaşacağına söz vermişti.

Somali hükümeti ve Afrika Birliği’ni hedef alan Eş-Şebab, 2007 yılından beri saldırılarını sürdürüyor. Terör örgütü, hem kentlerde hem de kırsal kesimde terör eylemleri gerçekleştiriyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu örgütle etkin bir şekilde savaşacağını duyurdu.

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Somali'de terör örgütüne operasyon: 10 Eş-Şebab terör örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
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