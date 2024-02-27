Somali'de terör örgütüne operasyon: 10 Eş-Şebab terör örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Eş-Şebab terör örgütüne karşı Galmudug’da operasyon yapıldı. Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA), Somali askerlerinin 10 teröristi öldürdüğünü ve çok miktarda silah ve mühimmatı yok ettiğini duyurdu. Eş-Şebab, Somali hükümeti ve Afrika Birliği’ne karşı saldırılar düzenleyen bir terör örgütüdür. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu örgütle savaşacağına söz vermişti.

Somali hükümeti ve Afrika Birliği’ni hedef alan Eş-Şebab, 2007 yılından beri saldırılarını sürdürüyor. Terör örgütü, hem kentlerde hem de kırsal kesimde terör eylemleri gerçekleştiriyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu örgütle etkin bir şekilde savaşacağını duyurdu.