Somali'de Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mogadişu yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Ön soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:45
Somali'de Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısında trajik bir uçak kazası meydana geldi. Olayda, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Sivil Havacılık Otoritesi'nden (SCAA) yapılan açıklamaya göre, kazaya karışan DHC-5D Buffalo model uçak, dün Güney Somali'deki Dhobley Havalimanı'ndan Mogadişu'daki Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı’na doğru yola çıktı. Uçak, Mogadişu'nun yaklaşık 24 kilometre güneybatısında düştü.

Kaza, yerel saatle 17.40 sularında gerçekleşti ve kazada hayatını kaybedenler arasında Kenya uyruklu 5 mürettebat olduğu belirtildi.

Somali hükümeti, kazanın nedenini araştırmak amacıyla ön soruşturma başlattıklarını ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

DHC-5 Buffalo uçağı, özellikle zorlu ulaşım şartlarına sahip bölgelerde yapılan insani yardım operasyonları için sıklıkla tercih edilen bir araçtır. Küçük havaalanlarında kalkış ve iniş yapabilme özelliği, Somali'nin zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu artırmaktadır.

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