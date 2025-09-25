Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları

Somali, yabancı yatırımcıları ülkeye davet etti

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Mohamed Dubo, ülkenin zengin kaynaklarına dikkat çekerek uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Dubo, AA muhabirine yaptığı açıklamada Somali'nin yatırım fırsatlarını ve ofisin rolünü anlattı.

Ofisin rolü ve yatırım kolaylaştırma

Dubo, ofisin görevini şöyle özetledi: "Yatırım teşviki ve çekimi ile başlıyoruz, ardından Somali'ye gelip yatırım yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyoruz ve daha sonra Somali'deki mevcut yatırımcıları destekliyoruz." Ayrıca yasa ve yatırım politikalarını iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve İstanbul'da uydu ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Dubo, ofiste yabancı yatırım taleplerini değerlendiren bir bölüm olduğunu belirterek: "Gelen talepleri inceleyen bir yatırım kolaylaştırma bölümümüz var. Taleplerin çoğu Türkiye'den geliyor. Bu ofiste Türk yatırımcılarla iletişim kuran, Türkçe konuşan Somalili çalışanlarımız var. Temel olarak aradıkları şey sıfırdan yatırımlardır. Somali'ye gelerek yatırım yapmak istiyorlar. Diğer uyruklular ise sahaya gelmeleri gerekmeksizin Somali'de yatırım yapmak anlamına gelen mevcut tesisleri (brownfield) satın alma yatırımları yapmak istiyorlar."

Hangi sektörler öne çıkıyor?

Dubo, Somali'de üretken sektörlerin başında tarım, balıkçılık ve hayvancılık geldiğini; ayrıca enerji ve finansın da yabancı yatırımcılar için en iyi alanlar arasında olduğunu vurguladı.

Ülkedeki Türk yatırımlarına değinen Dubo, ülkede hem şirketler hem de bireyler düzeyinde çok sayıda Türk yatırımcının bulunduğunu ve bunların çoğunlukla sözleşmeli hizmet sektörüne yöneldiğini söyledi. Örnek olarak ise şunları aktardı: "Örneğin Mogadişu Limanı, bir Türk firması tarafından yönetilmektedir. Mogadişu Havalimanı, bir Türk şirketi tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, Türk vatandaşlarına ait ve onlar tarafından işletilen çeşitli inşaat, işleme ve imalat şirketleri bulunmaktadır."

Türk iş dünyasına çağrı

Dubo yabancı yatırımcılara yönelik çağrısını net ifadelerle yineledi: "Gelin ve Somali kültürünü ve ekonomisini deneyimleyin. Dışarıdaki Somali hakkındaki bilgilerin çoğu doğru olmayabilir. Gelin ve keşfedin." Türk yatırımcılara özel mesajında ise, "Somali, zengin bir kültürel topluma sahiptir. Bu deneyimi keşfetmek için ülkeye daha fazla Türk yatırımcının gelmesini umuyoruz." dedi.

Hukuki düzenlemeler ve teşvikler

Dubo, Somali'nin yeni şirketler yasasının önemli bir avantajı olduğunu belirterek yabancı uyrukluların şirketlerin yüzde 100 sahipliğini alabilme hakkına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerini hatırlatan Dubo, ziyaretlerin birinci aşamasının insani yardım, sonraki aşamalarının ise kalkınma ve yatırım odaklı olduğunu şöyle anlattı: "İlk ziyaret insani yardımla ve ikinci ziyaret kalkınmayla ilgiliydi. Ben genellikle bu şekilde ifade ederim. İlki 2011 kıtlığında Somalililere yardım etmekti ancak sonraki ziyaretler, Türk Hava Yollarının Somali hava sahasına girişinin duyurulması ve ardından ülkeye gelip varlık kuran yatırımcıları içeriyordu. 2016'daki ikinci ziyaret ise daha çok kalkınmaya yönelik bir geziydi. Yanında, Türkiye'deki çeşitli sektörleri temsil eden hatırı sayılır sayıda yabancı yatırımcı vardı ve bunlar Somali'ye gelip yatırım yapmak istiyorlardı. Varlıklarını kurdular. Çoğu inşaat alanında, diğerleri ise hizmet sektöründedir."

Dubo ayrıca Ziraat Katılım Bankası'nın Somali'de açtığı şubeye işaret ederek finansal hizmetlerin iyileşmesinin yatırım ortamını olumlu etkilediğini kaydetti. Yasal ve düzenleyici alanın daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurumsal düzenlemelerimizin çoğunu iyileştirmemiz gerekiyor. İş yapma kolaylığımızı ve yabancı yatırımcılara yönelik ulusal algımızı iyileştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak Dubo, yabancı yatırımcılara yönelik sağlanan teşvikler arasında vergi desteği, vize kolaylığı ve çalışma izni kolaylığı gibi uygulamaların bulunduğunu ekledi.