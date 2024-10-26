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Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis'e Refakat Etti

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis gemisine refakat görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:43
Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis'e Refakat Etti

Somali Deniz Görev Grubu Oruç Reis'e Destek Verdi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden oluşan Somali Deniz Görev Grubu'nun R/V Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntüleri yayımladı.

Açıklama Detayları

MSB’nin yaptığı açıklamada, "Açık denizlerin koruyucu gücü" vurgusu yapılırken, görev grubunun Oruç Reis araştırma gemisi ve destek gemileriyle birlikte Somali açıklarına ulaşarak, ruhsat alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüreceğini belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis gemisine refakat ettiği anların görüntülerine de yer verildi.

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