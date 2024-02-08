Son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine karşı mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar yapan Aktürk, son bir haftada 44 teröristin öldürüldüğünü veya yakalandığını belirtti. Aktürk, 2024 yılının başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının, Irak'ın kuzeyinde 144, Suriye'nin kuzeyinde 215 olmak üzere toplam 359 olduğunu açıkladı.

Aktürk, terör yuvalarını yok etmek için gerektiğinde her yerde ve zamanda mücadele edeceklerini, teröristlere karşı etkili ve yoğun bir baskı kuracaklarını söyledi. Aktürk, "Kanlı teröristler bu topraklardan silinip gitmeden asla durmayacağız." dedi.

2 BİN 495 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI

Aktürk, son bir haftada sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 207 kişinin yakalandığını, bunlardan birinin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Aktürk, ayrıca 2 bin 495 kişinin de sınırı geçmesinin önüne geçildiğini açıkladı.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, KKTC başta olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha pek çok yerde görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Aktürk, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin yanında olduklarını vurguladı.

Aktürk, İsrail-Filistin sorununda kriz başladığından beri, bölge ve dünya halklarının güven ve huzuru için çatışmaların durması ve yayılmaması için acil ve kalıcı ateşkes istediklerini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Irak'a resmi ziyaret yaptığını anımsatan Tuğamiral Aktürk, bu ziyarette terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik meselelerinin ele alındığını ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİ

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve caydırıcılığının giderek arttığını belirtti. Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ASFAT'ın yönettiği çalışmalar sonucu OYAK'a bağlı Erdemir ve Miilux OY şirketlerinin milli olarak birlikte ürettiği denizaltı çeliklerinin Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na ulaştığını söyledi. Aktürk, personel ve askeri öğrenci temini faaliyetlerinin planlandığı gibi sürdüğünü, 15 Ocak'ta başlayan sözleşmeli er temini başvurularının 11 Şubat'a kadar devam edeceğini ifade etti.