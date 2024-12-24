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Son 15 Günde 25 Bini Aşkın Suriyeli Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 günde 25 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:53
Son 15 Günde 25 Bini Aşkın Suriyeli Ülkesine Döndü

Son 15 Günde Suriyeli Dönüşleri Hız Kazandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan dünden itibaren, 15 gün içerisinde gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının 25 binin üzerini geçtiğini.

Bakan Yerlikaya, 2017 yılından bu yana toplamda 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde Suriye'ye geri gittiğini belirtti.

Bu dönüşlerin, kayıt altında yapıldığını ve bu süreçte güvenliğin ön planda tutulduğunu vurguladı.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin, Türkiye'deki hayatlarına dair izlenimleri ve geri dönüş süreçlerinin nasıl ilerlediği de merak konusu.

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