Son 4 günde 1300 Filistinli katledildi! İsrail soykırımı tüm şiddeti ile devam ediyor

Filistin'de 7 Ekim tarihinden bugüne hız kesmeden süren saldırılardan ölenlerin sayısı korkunç boyutlara ulaştı. Son 4 günde İsrail'in saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 1300 olurken ilk günden bugüne 17 bin 487 Filistinlinin öldüğü kayıtlara geçti.

Başta Han Yunus olmak üzere Refah ve güney kısımlarının yanı sıra Gazze Şeridi ağır kuşatma altına alındı. Yoğun bomba saldırılarından kaçmak isteyen Filistinliler Refah Sınır Kapısı'na doğru akın ediyor.

İsrail güçlerinin sığınak ve hastanelere saldırı düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulunan Filistin Kızılay'ı, 14 bin Filistinlinin sığındığı Emel Hastanesi yakınlarına saldırı gerçekleştiğini belirtti. Saldırının ardından hastanede camların kırıldığı ve binlerce kişinin panik yaşadığı söylendi. Bu saldırının ardından Gazze hükümet medya departmanından yapılan açıklamada, "7 Ekim'den bu yana en az 110 sağlık merkezi ve 21 hastane faaliyetlerini durdurdu." ifadeleri kullanıldı. Hastaneye yönelik yapılan saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'deki El Avde Hastanesi'nin abluka altına alınması son derece endişe verici." mesajı yayınlandı.

Öte yandan bölgede ciddi derecede su sıkıntısı yaşandığı da belirtiliyor. Hamas yetkililerinden yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde susuzluğun hakim olduğu ve temel ihtiyaçların karşılanamadığı belirtildi.