Son Dakika - Bizim Hikayemiz kitabı tanıtıldı: 42 Gazetecinin Sahadaki Hikayeleri

Tanıtım ve katılımcılar

Mühabirler Derneği üyesi 42 gazeteci tarafından kaleme alınan "Son Dakika - Bizim Hikayemiz: Gördük, Yaşadık, Yazdık" kitabı Ankara’da tanıtıldı. Ankara merkezli olarak 29 Ağustos tarihinde faaliyete geçen MUHABİR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan önderliğinde bir araya gelen gazeteciler, sahada yaşadıkları özgün hikayeleri okuyucuyla buluşturdu.

Tanıtım programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Etimesgut Kaymakamı Özden Bozkurt, Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Hasan Yücesan, MUHABİR-DER Başkanı Berrin Yücesan, MUHABİR-DER Başkan Yardımcıları Demet Keser Soyuçok, Beyazıt Cebeci, Oya Armutçu, Emrah Alparslan Konukman, Erden Karaoğlu, İsmail Umut Arabacı, Hülya Keklik, MUHABİR-DER Genel Sekreteri Hilal Türkmenoğlu, MUHABİR-DER Saymanı Yeliz Uslu Aslan, MUHABİR-DER Yönetim Kurulu Üyeleri Sevim Taşdelen, Teoman Korkmaz, Selçuk Böke, MUHABİR-DER üyeleri ve davetliler katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin etkinliğe kitabı ve MUHABİR-DER’i tebrik eden yazılı mesaj ile katıldı.

Başkan Berrin Yücesan'ın mesajı

MUHABİR-DER Başkanı Berrin Yücesan, yalnızca bir kitabı tanıtmadıklarını; mesleğe adanmış hayatları, sahadaki acıları, umutları ve gerçeğin peşinde verilen mücadeleyi geleceğe taşıdıklarını vurguladı. Yücesan şunları söyledi:

"’Son Dakika - Bizim Hikayemiz: Gördük, Yaşadık, Yazdık’ 42 gazetecinin sahada yaşadıklarının ortak sesidir. Yağmurun, karın altında, enkazın başında, savaş alanlarında, kimi zaman hayatı pahasına gerçeğin izini süren meslektaşlarımızın kaleminden dökülen hakikatin sesidir. Çünkü sahada attığımız her adım yalnızca bir haber değil, aynı zamanda bir insanlık görebilir bu geceyi özellikle Filistin’de gerçeği dünyaya duyurmaya çalışırken şehit olan, yaralanan tüm gazeteci meslektaşlarımıza adıyoruz. Onların cesareti bize bu mesleğin kutsallığını ve ağırlığını bir kez daha hatırlatıyor"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kitap sözü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, muhabirliğin zor bir meslek olduğuna dikkat çekerek, kitaba ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Muhabirler, bizi haberle buluşturmak için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Savaş alanlarında, Gazze’de yapılan soykırımı haberleştirirken Allah onların yardımcısı olsun. Görevi başında şehit olanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin. Bu görevi en zor şartlarda yürüten bütün arkadaşlarımıza Allah yardımcı olsun. Biliyorsunuz biz yazıyı bulan ilk milletlerden biriyiz. Yani bugün dünyanın sahibi olduğunu iddia edenler, daha dünya tarihinde yerleri yokken biz devletimizin manifestosunu taşlara yazı olarak yazmışız. 40 küsur arkadaşın meydana getirdiği bu eser okuyucularla buluştukları zaman muhabirliği gerçekten ne kadar çetin ama bir o kadar şerefli bir görev olduğunu görmüş olacaklar. Bu kitap geleceğe de onların yaşadıklarını kendi meslektaşlarına da aktarmış olacak, topluma da aktarmış olacak. ’Söz unutulur, yazı kalır’ sözünden hareketle böyle bir eseri meydana getiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah kitabın bir tanesini alacağım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kütüphaneye de koyacağız. Bir tanesini de beyefendiye arz edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakan Yardımcısı konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, muhabirliği doktorluğa benzeterek STK ve derneklere verilecek destek sözünü iletti:

"Söz uçar yazı kalır" anlayışıyla çalışmaların değerini vurgulayan Mumcu, bakanlığın STK’lara mekan ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti ve bakanın selamlarını iletti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise muhabirliğin insan odaklı ruhunu ve yapay zekanın bu ruhu karşılayamayacağını vurguladı. Turan'ın sözleri şöyle:

"Gerçeğin peşinde koşan, dertleşen, büyük mesai harcayan özel bir mesleğin mensuplarıyla bir aradayız... Fakat kim ne derse desin tabii ki yapay zekaya veri yükleyeceğiz. Sonuç alacağız, metin alacağız ama muhabirliğin bir ruhu vardır ve bunu yapay zekanın karşılamasının imkanı olmadığını iddia ediyoruz. Çünkü yapay zeka ne yazarsa yazsın, bir muhabirimizin savaş alanındaki heyecanını, bir yangın ortamındaki terini, bir toplantının saatlerce sürüp heyecanla anlatılmasını yapay zekanın yapma ihtimali yok. Yani zekanın adı ne olursa olsun muhabirlik yok olmayacak."

Kapanış

Etkinlikte, hatıralarını kitaba yazan 42 gazeteciye plaket verildi. Tanıtım, mesleğin zorluğu ve onurunu bir arada gündeme taşıdı; kitap, sahada yaşanan deneyimlerin kalıcı bir kaydı olarak öne çıktı.

MUHABİRLER DERNEĞİ ÜYESİ 42 GAZETECİ TARAFINDAN YAZILAN ‘SON DAKİKA-BİZİM HİKAYEMİZ: GÖRDÜK, YAŞADIK, YAZDIK’ KİTABI ANKARA’DA TANITILDI.