Son dakika: Datça’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesinde, saat 09.06’da, 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmiş olduğunu duyurdu.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre deprem, 6.39 km. derinlikte oldu.