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Son dakika: Emekli maaşlarına zam için kritik toplantı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti yetkilileri, en düşük emekli maaşının artırılması için bir araya gelecek. Yaklaşık 4 milyon emekli, bu toplantıdan çıkacak zam kararlarını merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:54
Son dakika: Emekli maaşlarına zam için kritik toplantı!

Son dakika haberi olarak duyurulan bu gelişme, özellikle en düşük emekli maaşlarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmaları kapsıyor. Emekli maaş zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 24,73 olarak belirlendi. Ancak kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşları, bu zamma rağmen en düşük aylığın altında kalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılması için yapılacak çalışmaları görüşmek üzere bir araya gelecek. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü, bu kritik toplantıdan çıkacak kararlarda olacak.

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