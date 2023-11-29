Son Dakika Gelişmesi: ABD Askeri Uçağı Japonya'da Düştü!

Son dakika gelişmesi! ABD savaş uçağı Japonya yakınlarında okyanusa düştü! Yapılan açıklamada uçakta 8 kişinin olduğu belirtiliyor.

Son Dakika Gelişmesi: ABD Askeri Uçağı Japonya'da Düştü!
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ABD'ye ait askeri uçak Japonya'da okyanusa düştü. Uçağın Yakuşima Adası yakınlarında düştüğü belirtiliyor. Jiji Haber Ajansı'nın haberine göre uçakta 8 kişinin bulunduğu bildirildi. 

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Japon medyası ve Sahil Güvenlik Sözcüsü tarafından yapılan paylaşıma göre Osprey askeri uçağın Türkiye saatine göre sabah saat 8.47'de okyanusa düştüğü belirtildi. Yakuşima Adası yakınlarında düşen ABD'ye ait askeri uçağın düşerken motor kısmında yangın çıktığını bildirdi. 

 

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor..

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