Son Dakika Gelişmesi: Asgari Ücret Zammı İçin İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu!

Asgari ücret, 1 Temmuz 2023’ten itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam, yılın ikinci yarısında yüzde 34’lük bir artışa denk geliyor. 2023 yılında asgari ücret üzerindeki kümülatif artış oranı ise yüzde 107’yi buluyor.

Asgari ücret zammı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkilediği gibi, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, işçi ve işveren tarafının katılımıyla asgari ücrete ilişkin verileri ele alacak ve zam oranını belirleyecek. Komisyonun 1 Aralık’ta ilk toplantısını yapması bekleniyor.





Asgari Ücret Zam Oranı Tahminleri

Asgari ücret zammı için kritik süreç başlarken, son açıklamalar tahminlere ışık tuttu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin enflasyonun altında kalmasının mümkün olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret sürecinde kamu kesiminin işçi ve işveren arasında dengeyi gözeteceğini ifade etti.

Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılar sonucunda belli olacak. Komisyonun 1 Aralık’ta ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Asgari Ücret Zammı Yüzde Kaç Olacak?

Asgari ücret zammı, hükümet, işçi ve işveren tarafının katılımıyla belirlenecek. Asgari ücret zammı için tahminler, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret, 1 Temmuz 2023’ten itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam, yılın ikinci yarısında yüzde 34’lük bir artışa denk geliyor.