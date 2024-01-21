Son dakika Yolcu uçağı Afganistan'da düştü!

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili gelişmelerde sürpriz bir dönemeç yaşandı. Başlangıçta Afgan medyası, düşen uçağın önce Hindistan'a ait bir yolcu uçağı olduğunu belirtmişti. Ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile bu bilgi çürütüldü, çünkü düşen uçağın herhangi bir Hint Havayolu firmasına ait olmadığı belirtildi.

Daha sonra Rus Havacılık İdaresi, Hindistan'dan kalkarak Moskova'ya doğru gitmekte olan ve içinde 6 kişinin bulunduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu. Radardan kaybolan uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ifade ediliyor.





Bu gelişmeler, olayın detayları ve uçağın düşüşüne neyin neden olduğu konusunda uluslararası endişeleri artırmış durumda. Uçaktaki 6 kişinin akıbeti ve olayın sebepleriyle ilgili detaylar henüz netleşmemiş durumda.