Son dakika Yolcu uçağı Afganistan'da düştü!
Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyinde düştüğüne dair haberler ortaya çıktı. Ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı, Afganistan'daki uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını belirtti. Aynı şekilde, Rus Havacılık İdaresi de, Rusya'ya kayıtlı ve içinde 6 kişinin bulunduğu düşünülen bir uçağın Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, olayın detayları ve uçağın düşüşüne dair merak edilenler haberimizde
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili gelişmelerde sürpriz bir dönemeç yaşandı. Başlangıçta Afgan medyası, düşen uçağın önce Hindistan'a ait bir yolcu uçağı olduğunu belirtmişti. Ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile bu bilgi çürütüldü, çünkü düşen uçağın herhangi bir Hint Havayolu firmasına ait olmadığı belirtildi.
Daha sonra Rus Havacılık İdaresi, Hindistan'dan kalkarak Moskova'ya doğru gitmekte olan ve içinde 6 kişinin bulunduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu. Radardan kaybolan uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ifade ediliyor.
Bu gelişmeler, olayın detayları ve uçağın düşüşüne neyin neden olduğu konusunda uluslararası endişeleri artırmış durumda. Uçaktaki 6 kişinin akıbeti ve olayın sebepleriyle ilgili detaylar henüz netleşmemiş durumda.