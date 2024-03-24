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Son gün seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlandı

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı sona erdi, ancak endişelenmeyin, oy kullanacağınız yer ve sandık bilgilerini hala öğrenebilirsiniz! İki seçeneğiniz var:

Yayın Tarihi: 24.03.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 17:33
Son gün seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlandı

Yerel seçimlere sayılı günler kala, seçmenlerin oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini gösteren seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süresi bugün itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda seçmenler, oy kullanacakları yerleri ve sandık bilgilerini öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi veya e-devlet uygulamasını kullanabilecekler.

Seçmenler Bilgi Kağıtlarını Almadıysa Endişelenmesin!

Eğer seçmen bilgi kağıdını almayı başaramayan vatandaşlar için alternatif bir çözüm bulunuyor. Oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerine erişmek için e-devlet uygulamasına veya YSK'nın resmi internet sitesine giriş yaparak 'yurt içi seçmen sorgulama' bölümünden kişisel bilgilerini girmeleri yeterli olacak.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere katılacak olan seçmenler, bilgi eksikliği yaşamadan oy kullanacakları yerleri önceden öğrenme imkanına sahip olacaklar.

Sorularınız mı Var? YSK ve E-Devlet Hizmetinizde!

YSK'nın internet sitesi ve e-devlet uygulaması, seçmenlerin sandık bilgilerini kolayca öğrenmelerini sağlıyor. Bu platformlar aracılığıyla herhangi bir bilgi eksikliği yaşamadan, oy kullanma süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

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