Son kafile de Mekke'de! 85 bin hacı kutsal topraklara ulaştı

Hacıların Mekke Yolculuğu Tamam! 85 Bin Hacı Kutsal Topraklarda



Heyecanla beklenen haç mevsimi başladı! Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu tamamlandı. Dün akşam Mekke'ye varan son kafileyle birlikte Türkiye'den yola çıkan 84 bin 942 hacı adayı Mekke ve Medine'ye ulaştı.

Mekke'de Yoğunluk Yaşanıyor:

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) organizasyonuyla yola çıkan hacılar, yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdürüyor. Hacı adayları, kutsal topraklardaki günlerini umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Bu Yıl 85 Bin Hacı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini açıklamıştı. Bu sayının yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkeklerin oluşturduğu ve hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğu belirtildi.

Hacılar Neler Yapıyor:

Hacı adayları, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etmenin yanı sıra Mina, Arafat ve Muzdelife'yi de ziyaret ederek haccın farzlarını yerine getiriyor. Ayrıca Hacerü'l-esved'i tavaf ediyor, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor ve şeytan taşlama ritüelini gerçekleştiriyor.

Hac Mevsimi Ne Zaman Bitiyor:

Hac mevsimi, Kurban Bayramı'nın 4. günü olan 11 Temmuz'da sona erecek. Hacı adayları, bu tarihe kadar kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirip, dualar edip, sevap kazanacaklar.