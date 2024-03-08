Son seçim anketleri geldi! 4 şehirde seçim anketi sonuçları açıklandı: Hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da adaylar, seçim öncesi son çalışmalarını sürdürürken, ORC Araştırma şirketinin anket sonuçları, seçim yarışının nabzını tutuyor.
ORC Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarına göre:
Uşak:
Yüzde 32,5 oy oranıyla AK Parti adayı Mehmet Çakın önde.
Yüzde 30,9 oy oranıyla İyi Parti adayı Muhammet Gür takip ediyor.
Yüzde 21,9 oy oranıyla CHP adayı Özkan Yalım.
Kararsız seçmenlerin oranı yüzde 10,1, diğer adaylara oy verenlerin oranı ise yüzde 4,6.
Adana:
Yüzde 34,1 oy oranıyla CHP adayı Zeydan Karalar önde.
Yüzde 27,7 oy oranıyla AK Parti adayı Mehmet Kocaispir.
Yüzde 24,5 oy oranıyla İyi Parti adayı Ayyüce Türkeş.
Yüzde 4,5 oy oranıyla DEM Parti adayı Mahfuz Güleryüz.
Nevşehir:
Yüzde 30,6 oy oranıyla İyi Parti adayı Rasim Arı önde.
Yüzde 24,1 oy oranıyla AK Parti adayı Mehmet Savran.
Yüzde 19,8 oy oranıyla MHP adayı Adnan Doğu.
Yüzde 15,2 oy oranıyla CHP adayı Mehmet Bilgin.
Kararsız seçmenlerin oranı yüzde 7,8, diğer adaylara oy verenlerin oranı ise yüzde 2,5.
Isparta:
Yüzde 28,8 oy oranıyla AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen önde.
Yüzde 27,2 oy oranıyla İyi Parti adayı Ahmet Tural.
Yüzde 19,2 oy oranıyla MHP adayı Ziya Günaydın.
Yüzde 15,4 oy oranıyla CHP adayı Atakan Yazgan.
Kararsız seçmenlerin oranı yüzde 6,5, diğer adaylara oy verenlerin oranı ise yüzde 2,9.
Anket sonuçları, her bir ilde farklı partilerin adaylarının önde olduğunu gösteriyor.