Son seçim anketleri geldi! 4 şehirde seçim anketi sonuçları açıklandı: Hangi adaylar önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti...

Seçim Heyecanı Artıyor: Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da seçim atmosferi giderek ısınıyor. ORC Araştırma şirketinin yaptığı son anketlere göre, bu şehirlerdeki adaylar arasındaki rekabet kızışıyor