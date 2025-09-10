Sonar İstanbul 2025, 9-10 Mayıs'ta Elektronik Müzik Severlerle Buluşacak

Sonar İstanbul 2025, Zorlu PSM'de Müzik Tutkunlarıyla Buluşuyor

Sonar İstanbul 2025, 9-10 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek müzik festivali ile müzikseverleri bekliyor. Festival, %100 Müzik'in katkılarıyla BtcTurk, Kia ve Pegasus sponsorluğunda düzenlenecek ve bu yıl 9. edisyonunu gerçekleştirecek.

Festivalde Elektronik Müziğin Yıldızları Sahne Alacak

Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, festivalin kesintisiz bir şekilde büyüyerek devam etmesinin marka değeri için önemine dikkat çekti. Dokuzer, bu yıl 50'nin üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacaklarını ve 7.500 katılımcı beklediklerini belirtti. 2017'den itibaren 200'ün üzerinde sanatçı ve toplam 50.000'den fazla müzikseveri ağırlayacak olmanın değerine vurgu yaptı.

Sonar İstanbul, Yerel Kültürle Büyüyen Bir Festivale Dönüştü

Dokuzer, Sonar İstanbul'un İspanyol kökenli bir festival olmasına rağmen, İstanbul'un kültürel mirasından beslenerek yerel unsurlarla harmanlandığını ifade etti. “Sonar, yalnızca bir müzik festivali değil, aynı zamanda sanat ve teknoloji festivalidir.” diyerek, festivalin sunduğu deneyimlerin önemini vurguladı.

Geniş Bir Katılımcı Havuzu ve Yenilikçi Programlar

Festivalin programını oluştururken yalnızca popüler isimlere değil, keşfedilmesi gereken sanatçılara da yer verdiklerini dile getiren Dokuzer, “Türkiye'de aynı anda 50 sanatçıyı ağırlayan bir festival yok.” dedi. Geniş bir katılımcı havuzuyla festivalin çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sonar+D: Ücretsiz Sanat ve Teknoloji Deneyimi

Festival bünyesindeki Sonar+D, katılımcılara ücretsiz bir deneyim sunuyor. Festival biletine gerek olmadan çevrimiçi üyelikle katılmak mümkün. Bu yıl Ersinhan Ersin'in moderatörlüğünde 'Marshmellow Lazer Fest'in Teknoloji ile İlişkisi' konulu oturum ile Selçuk Ertut'un atölyeleri önemli etkinlikler arasında yer alacak.

Festivalde Öne Çıkan İsimler ve Performanslar

Sonar İstanbul 2025 festivalinde The Chemical Brothers, Richie Hawtin, Jamie xx gibi dünya çapında tanınmış isimler sahne alacak. Ayrıca, yerli sanatçılarla bir araya gelen müzikseverler, görsel ve işitsel birçok performansa tanıklık edecekler. Festival, paneller, konuşmalar, atölyeler ve AV gösterimleriyle dolu bir program sunmayı planlıyor.

Müzik ve yeniliği birleştiren Sonar İstanbul 2025, 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de başlıyor. Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.