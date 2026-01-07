Sorgun’da SORDİ Market Açılıyor: Yerel Üreticiye Destek ve Dayanışma

Sorgun Belediyesi, İş Geliştirme Merkezi’nde SORDİ Market kuruyor; üretici fazlası sebze-meyve alınacak, karşılığında temel gıda ürünleri uygun şartlarla verilecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:49
Sorgun’da SORDİ Market Açılıyor: Yerel Üreticiye Destek ve Dayanışma

Sorgun’da SORDİ Market kuruluyor

Sorgun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı güçlendirecek ve yerel üretimi destekleyecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kurulacak SORDİ Market ile üreticilerin elindeki sebze ve meyvelerin fazlası satın alınacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uygun koşullarda temel gıda ürünleri sunulacak.

Amaç: İhtiyaç sahiplerine erişimi kolaylaştırmak

Yozgat genelinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Markette gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok temel ihtiyaç, ihtiyaç sahiplerine uygun şartlarla sağlanacak.

Bu uygulama kapsamında vatandaşların kendi emekleriyle ürettiği sebze ve meyvelerdeki üretim fazlası alınacak; karşılığında yağ, şeker, un gibi temel gıda ürünleri kendilerine ulaştırılacak. Böylece hem israfın önüne geçilecek hem de toplumdaki dayanışma artırılacak.

Hizmet noktası

SORDİ Market, İş Geliştirme Merkezi içinde hizmet verecek ve yerel üretici ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında doğrudan bir köprü oluşturacak.

Belediye yetkilileri, projenin dezavantajlı kesimlere doğrudan ekonomik katkı sağlamasını ve yerel üretimin değerinin artmasını amaçladıklarını belirtiyor.

