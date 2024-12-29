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Sosyal Medyada Atatürk ve Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Sosyal medyada Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden A.B. gözaltına alındı. 21 suç kaydı bulunan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 02:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 02:44
Sosyal Medyada Atatürk ve Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Sosyal Medyada Skandal Hakaretler

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden, ayrıca dini değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli A.B. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hızlı Müdahale

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık'ta başlattıkları çalışma neticesinde, videoyu paylaşan A.B.'yi tespit etti. Şüphelinin, 21 suç kaydının bulunduğu ve kayıp olarak arandığı belirlendi.

Beyoğlu'nda Yakalandı

A.B., önceki gün Beyoğlu'nda yapılan operasyonla yakalanırken, videoda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret" ve dini değerleri aşağılamak gibi suçlamalar ile gündeme geldi. Şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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