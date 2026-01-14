Sosyal Medyada Montaj Tuzağı: Linç ve Para Talebi Artıyor

Avukat Kaan Bayramzade, montaj ve yapay zeka ile hazırlanan sahte paylaşımların artığını, mağdurlara para göndermemeleri ve savcılığa başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:56
Sosyal Medyada Montaj Tuzağı: Linç ve Para Talebi Artıyor

Sosyal Medyada Montaj Tuzağı: Linç ve Para Talebi Artıyor

İstanbul’da avukatlık yapan Kaan Bayramzade, sosyal medyada montaj görüntülerle kullanıcıları zor durumda bırakarak para talep etme dolandırıcılığının son dönemlerde ciddi bir artış gösterdiğini vurguladı. Montaj ve yapay zeka destekli sahte paylaşımlar birçok kişiyi hedef alıyor ve mağdurlar hızlıca itibar kaybı yaşıyor.

"Maalesef mağdurlar korktukları için hukuki yollara başvurmuyorlar; ilgili kişilere asla bir para gönderiminde bulunmayın" diyerek vatandaşları uyardı.

Montaj ve linç mekanizması

Sahte içerikler özellikle "yapay zeka" ve "montaj" etiketiyle yayılarak kullanıcıları hedef alıyor. Üretilen bu paylaşımlar, söz konusu kişinin kendi paylaşımıymış gibi gösterilerek linç kampanyaları başlatıyor; bazı mağdurlar ise paylaşımları kaldırmaları için hesaplara para ödemek zorunda kalabiliyor.

Avukat Kaan Bayramzade, yapılan sahte içerikli paylaşımların kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştığını ve bu nedenle kişilerin bir linç kampanyasına maruz kaldıklarını dile getirerek, konuya ilişkin şu detayları aktardı:

"Özellikle sosyal medya suçları şu an önü alınamayacak derecede ilerlemiş durumda. Sosyal medyada herhangi bir alanda kurulan bazı hesaplar 50 bin 100 bin ya da çok daha yüksek takipçi rakamlarına ulaşıyor. Bu hesaplar adeta ’itibar tetikçiliği’ için kullanılıyor. Bu kişiler hedefe ve konuya göre değişmekle beraber 30 bin, 50 bin ya da 100 bin TL’ye masum insanlara ya da kurumlara iftira atarak ve saldırarak dezenformasyon içerikli haberler üretiyor. Bunun dışında ’montajlanmış görüntüler’ de şu an çok gündemde. Bir sosyal medya hesabınız varsa eğer sanki siz atmışsınız gibi tweet’ler atılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Maalesef gelişen teknoloji sebebiyle bu montaj görüntülerin tespiti çok zor hale geldi. Bu hesaplardan da özellikle kadına şiddet ve kadın cinayeti gibi konularda, toplum nazarında hassas yaklaşılan konularla alakalı sanki siz atmışsınız gibi tweet’ler atılıyor. Bu paylaşım bazen saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşabiliyor. Bu tweet’i sizin atmadığınızı ve haklılığınızı ispat etmeniz gerekiyor ancak sosyal medyada bunu görenler inanmadığı için sizi bir linç kampanyasına maruz bırakıyorlar."

Hukuki boşluk ve çözüm önerileri

Bayramzade, bu paylaşımların hızına karşı hukuki mekanizmaların yetersiz kaldığını belirterek çözüm önerileri sundu. Kimlikle giriş uygulaması gibi önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

"Suç kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri çok uzun vadelere yayılmış oluyor"

"Maalesef burada Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu son kararla beraber kişilik haklarının ihlali durumunda o içeriğe erişim engeli aldıramıyorsunuz. Suç çok kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri ise çok uzun vadelere yayılmış oluyor. Bu konuyla ilgili yapılması gereken şey anonim ve büyük takipçili hesapların ’kimlikle’ sosyal medyaya giriş yapması ya da savcılığın bu suçlar üzerine eğilerek kimlik bilgilerinin tespiti için gerekli kurumlara müzekkere yazmasıdır"

Mağdurlara uyarı: Para göndermeyin, kayıt alın, savcılığa başvurun

Bayramzade, mağdurların para göndermemesi gerektiğini tekrar vurguladı ve yaşananların kayıt altına alınarak hukuki süreç başlatılması gerektiğini söyledi.

"Genellikle çok yüksek takipçili sayfalar kendilerine yan hesaplar açarak belirli bir ücret karşılığında tetikçiliğe soyunuyorlar. Nitekim biz bununla alakalı iftira, hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama maalesef mağdurlar hukuki yollara başvurmuyorlar. Haklarında olumsuz bir haber ya da montaj bir video çıkacağı korkusuyla ilgili kişilere para aktarımı kesinlikle yapmasınlar. Ve bu hesaplar bu para aktarımını İBAN üzerinden değil genelde üçüncü kişiler ya da soğuk cüzdan gibi yöntemlerle aldıkları için mağdurlar da sonrasında bir hak talep edemiyor. Mağdurlar bu noktada ilgili paylaşımları kayıt altına almalılar; eğer hayatınıza kast edileceğine ya da şeref ve namusunuza yönelik ağır tehditler varsa da mutlaka savcılıktan erişim engeli talep edin ve asla bir para gönderiminde bulunmayın."

Uzman uyarısı: Mağdurlar, söz konusu paylaşımları kayıt altına almaya, mümkünse ekran görüntüleri ve URL ile delil toplamaya ve savcılığa başvurmaya öncelik vermelidir. İlgili kişilere para gönderilmemelidir.

İSTANBUL'DA AVUKATLIK YAPAN KAAN BAYRAMZADE, SOSYAL MEDYADA MONTAJ GÖRÜNTÜLERLE KULLANICILARI ZOR...

İSTANBUL'DA AVUKATLIK YAPAN KAAN BAYRAMZADE, SOSYAL MEDYADA MONTAJ GÖRÜNTÜLERLE KULLANICILARI ZOR DURUMDA BIRAKARAK PARA TALEP ETME DOLANDIRICILIĞININ SON DÖNEMLERDE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTTİ.

İSTANBUL'DA AVUKATLIK YAPAN KAAN BAYRAMZADE, SOSYAL MEDYADA MONTAJ GÖRÜNTÜLERLE KULLANICILARI ZOR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi ve SGK Borcunda 'Hesaptaki Tüm Paraya Bloke' Uygulamasına Tepki
2
Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
3
Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek
4
Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru
5
İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor
6
TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli
7
Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları