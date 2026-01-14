Sosyal Medyada Montaj Tuzağı: Linç ve Para Talebi Artıyor

İstanbul’da avukatlık yapan Kaan Bayramzade, sosyal medyada montaj görüntülerle kullanıcıları zor durumda bırakarak para talep etme dolandırıcılığının son dönemlerde ciddi bir artış gösterdiğini vurguladı. Montaj ve yapay zeka destekli sahte paylaşımlar birçok kişiyi hedef alıyor ve mağdurlar hızlıca itibar kaybı yaşıyor.

"Maalesef mağdurlar korktukları için hukuki yollara başvurmuyorlar; ilgili kişilere asla bir para gönderiminde bulunmayın" diyerek vatandaşları uyardı.

Montaj ve linç mekanizması

Sahte içerikler özellikle "yapay zeka" ve "montaj" etiketiyle yayılarak kullanıcıları hedef alıyor. Üretilen bu paylaşımlar, söz konusu kişinin kendi paylaşımıymış gibi gösterilerek linç kampanyaları başlatıyor; bazı mağdurlar ise paylaşımları kaldırmaları için hesaplara para ödemek zorunda kalabiliyor.

Avukat Kaan Bayramzade, yapılan sahte içerikli paylaşımların kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştığını ve bu nedenle kişilerin bir linç kampanyasına maruz kaldıklarını dile getirerek, konuya ilişkin şu detayları aktardı:

"Özellikle sosyal medya suçları şu an önü alınamayacak derecede ilerlemiş durumda. Sosyal medyada herhangi bir alanda kurulan bazı hesaplar 50 bin 100 bin ya da çok daha yüksek takipçi rakamlarına ulaşıyor. Bu hesaplar adeta ’itibar tetikçiliği’ için kullanılıyor. Bu kişiler hedefe ve konuya göre değişmekle beraber 30 bin, 50 bin ya da 100 bin TL’ye masum insanlara ya da kurumlara iftira atarak ve saldırarak dezenformasyon içerikli haberler üretiyor. Bunun dışında ’montajlanmış görüntüler’ de şu an çok gündemde. Bir sosyal medya hesabınız varsa eğer sanki siz atmışsınız gibi tweet’ler atılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Maalesef gelişen teknoloji sebebiyle bu montaj görüntülerin tespiti çok zor hale geldi. Bu hesaplardan da özellikle kadına şiddet ve kadın cinayeti gibi konularda, toplum nazarında hassas yaklaşılan konularla alakalı sanki siz atmışsınız gibi tweet’ler atılıyor. Bu paylaşım bazen saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşabiliyor. Bu tweet’i sizin atmadığınızı ve haklılığınızı ispat etmeniz gerekiyor ancak sosyal medyada bunu görenler inanmadığı için sizi bir linç kampanyasına maruz bırakıyorlar."

Hukuki boşluk ve çözüm önerileri

Bayramzade, bu paylaşımların hızına karşı hukuki mekanizmaların yetersiz kaldığını belirterek çözüm önerileri sundu. Kimlikle giriş uygulaması gibi önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

"Suç kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri çok uzun vadelere yayılmış oluyor"

"Maalesef burada Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu son kararla beraber kişilik haklarının ihlali durumunda o içeriğe erişim engeli aldıramıyorsunuz. Suç çok kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri ise çok uzun vadelere yayılmış oluyor. Bu konuyla ilgili yapılması gereken şey anonim ve büyük takipçili hesapların ’kimlikle’ sosyal medyaya giriş yapması ya da savcılığın bu suçlar üzerine eğilerek kimlik bilgilerinin tespiti için gerekli kurumlara müzekkere yazmasıdır"

Mağdurlara uyarı: Para göndermeyin, kayıt alın, savcılığa başvurun

Bayramzade, mağdurların para göndermemesi gerektiğini tekrar vurguladı ve yaşananların kayıt altına alınarak hukuki süreç başlatılması gerektiğini söyledi.

"Genellikle çok yüksek takipçili sayfalar kendilerine yan hesaplar açarak belirli bir ücret karşılığında tetikçiliğe soyunuyorlar. Nitekim biz bununla alakalı iftira, hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama maalesef mağdurlar hukuki yollara başvurmuyorlar. Haklarında olumsuz bir haber ya da montaj bir video çıkacağı korkusuyla ilgili kişilere para aktarımı kesinlikle yapmasınlar. Ve bu hesaplar bu para aktarımını İBAN üzerinden değil genelde üçüncü kişiler ya da soğuk cüzdan gibi yöntemlerle aldıkları için mağdurlar da sonrasında bir hak talep edemiyor. Mağdurlar bu noktada ilgili paylaşımları kayıt altına almalılar; eğer hayatınıza kast edileceğine ya da şeref ve namusunuza yönelik ağır tehditler varsa da mutlaka savcılıktan erişim engeli talep edin ve asla bir para gönderiminde bulunmayın."

Uzman uyarısı: Mağdurlar, söz konusu paylaşımları kayıt altına almaya, mümkünse ekran görüntüleri ve URL ile delil toplamaya ve savcılığa başvurmaya öncelik vermelidir. İlgili kişilere para gönderilmemelidir.

