Sosyal Medyada 'Telif' Uyarısı: Müzik Paylaşımlarında Risk ve Çözüm

Av. Mücahid Küçük uyarıyor: Platformların sunduğu müzikler daha güvenli

Avukat Mücahid Küçük, bazı eserlerin kanun kapsamında korumaya alındığını ve bu nedenle kullanıcıların sosyal medya paylaşımları nedeniyle telif uyarısı alabildiğini söyledi. Küçük, kullanıcıların sosyal medya platformunun kendisinde ekli bulunan müzikleri paylaşmasının telifle karşılaşma ihtimalini düşürebileceğini ifade etti.

Küçük, müzik paylaşımlarının hak ihlallerine yol açabileceğini belirterek, "5846 sayılı Kanun’da eser için 'sahibinin her türlü hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri' tanımı yapılmıştır" dedi. Bu tanım çerçevesinde eser sahiplerinin başvuruları üzerine hakların korunabildiğini vurguladı.

Avukat Küçük, müziklerin hem sözleri hem bestesi hem de seslendiren sanatçısı bakımından birden fazla eseri barındırabildiğini ve bu nedenle paylaşım yapılırken çoğaltma hakkı ihlali riskinin oluştuğunu söyledi. Ayrıca toplumda şu yanlış algıların yaygın olduğunu belirtti: kar amacı gütmediğimden ihlal olmaz veya eser sahibinin adını belirtmek ya da eseri ücretli platformdan almak ihlali ortadan kaldırır.

Küçük, sosyal medya platformlarının çoğu zaman eser sahipleriyle veya ilgili birliklerle sözleşmeler yaptığını, bu kapsamda uygulamaların kullanıcılarına sunduğu ekli müziklerin kullanılması halinde telif ihlali riskinin daha az görülebildiğini anlattı. Buna göre, vatandaşların paylaşım yaparken platformun kendisinde ekli bulunan müzikleri tercih etmelerinin daha güvenli bir yol olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Küçük, müzik paylaşırken dikkatli olunması gerektiğini, platformların sunduğu müziklerin kullanımının telif hakkı ihlali riskini düşürebileceğini söyledi ve kullanıcıları uyarılara dikkat etmeye çağırdı.

