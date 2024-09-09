Sosyal Medyanın Etkileri ve Çözüm Yolları: Bir Forum Gerçekleşti

Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar ve Çözümler Forumunda Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar ve Çözümler" başlığı altında önemli bir forum düzenledi. Forumda, sosyal medya aracılığıyla yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Hüseyin Yayman'dan Önemli Açıklamalar

Forumda konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medyanın birey ve aile üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Günümüzde sosyal medya, sadece bireyler değil, aile yapısı ve kamu düzeni üzerinde de ciddi etkiler oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Sorunları ve Çözüm Yolları

Forumda, sosyal medya platformları üzerinden yaşanan çeşitli sorunlar tartışıldı. Uzmanlar, bu sorunların üstesinden gelmek için belirli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, çözüm önerilerini paylaşarak, sosyal medyanın daha sağlıklı bir ortam haline gelmesini sağlamanın yollarını aradılar.

Sonuç ve Gelecek Perspektifleri

Gerçekleştirilen bu forum, sosyal medyanın toplumsal hayata olan etkilerini, sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek adına önemli bir adım oluşturdu. Katılımcılar, ilerleyen süreçlerde benzer etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" Forumu düzenlendi. . Foruma Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun (solda), İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker (sol 2), Uluslararası Hukuk Direktörü Hakan Camuz (sağ 2) ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağda) katıldı.