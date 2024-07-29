Southport'ta Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

Southport'ta Bıçaklı Saldırı İhbarı

İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Merseyside Polisi, yerel saatle 12.00 sularında gelen ihbar üzerine bölgeye acil ekipler göndermiştir.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Etti

Olayla ilgili çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, polis ekipleri bir bıçağı ele geçirdi ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, halk için büyük bir tehdit bulunmamakla birlikte, Hart Caddesi çevresinden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Acil Durum Servislerinden Açıklama

Kuzey Batı Ambulans Servisi ise, "Birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını dile getirerek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz." ifadelerinde bulundu.