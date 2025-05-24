Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'

Trabzon'da Gençlere Hitap Eden Soylu Önemli Mesajlar Verdi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programında gençlerle bir araya geldi. Konferansta, terör örgütleri ile mücadelede kaydedilen ilerlemelere ve Türkiye'nin yeni döneme dair hedeflerine vurgu yaptı.

Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır." diyerek, terörle mücadelenin ciddiyetine dikkat çekti. Türkiye'nin, jeopolitik bir kırılma döneminden geçtiğini ifade eden Soylu, gençlerin ülkenin tarihini ve dünyanın durumunu iyi bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Kamu Diplomasisinin Önemi

Süleyman Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayinde Yerlilik Oranı

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının %80 olduğuna dikkat çeken Soylu, toplam savunma sanayi üretiminin 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara çıktığını ve bunun 7,5 milyar dolarlık kısmının ihracat olduğunu açıkladı.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Soylu, "Hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakarlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bunu kardeşlik için yaptık. Türkiye'ye böyle liderler çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim, değerlendirelim." ifadelerini kullanarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Geleceğin Sorumluluğu Gençlerde

Soylu, Türkiye'nin bir daha darbe görmeyeceğine ve batıyla 300 yıllık makası kapattıklarına vurgu yaparak, gençlerin kamu diplomasisi alanındaki sorumluluğuna dikkat çekti. "Bunu hep beraber kapatacağız ama esas yük bundan sonra sizdedir. Kamu diplomasisini siz yapacaksınız." diyerek gençlere seslendi.

Etkinliğin Katılımcıları

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve birçok genç katılım sağladı.

Soylu, etkinlik sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (sağ2), Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (sağ2), Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.