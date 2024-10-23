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Soylu, Türkmenistan Heyeti ile Görüştü: Türk ve Müslüman Dünyası İçin Birlik Çağrısı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Türkmenistan heyetiyle yaptığı görüşmede birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:05
Soylu, Türkmenistan Heyeti ile Görüştü: Türk ve Müslüman Dünyası İçin Birlik Çağrısı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi. Görüşme, Meclis'te Yusupguly Eşşayev başkanlığındaki heyetle gerçekleşti.

Kardeş Ülkeler Arasındaki İlişkiler

Soylu, iki kardeş ülkenin ortak tarih, dil, din ve kültür paylaştığını vurgulayarak, "Bir millet, iki devlet" anlayışıyla dengeli, saygılı ve işbirliğine dayalı ilişkilerin önemine dikkat çekti. "Türkiye olarak Türkmenistan'ın başarılarından gurur duyuyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Güncel Sorunlar ve Sorumluluklar

Soylu, dünya üzerindeki çatışmalara ve Gazze'deki duruma değinerek, "Bugün yaşananları hep birlikte tecrübe ediyoruz. Sorumlu olan bizleriz" dedi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, soykırım ve insan hakları ihlalleri üzerine açıklama yaptı.

Birlik Mesajı ve Zorluklar

Soylu, Türk ve Müslüman dünyasının birlik içinde olmasının 21. yüzyılın en önemli gerekliliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bir efendimiz var; o da Allah'tır" dedi. Türkmenistan ile Türkiye'nin, her türlü zorluğa birlikte göğüs germek zorunda olduğunu ifade etti.

İlişkilerin Geliştirilmesi Gerekiyor

Eşşayev de, Türkiye'ye davet edilmeleri dolayısıyla Soylu'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değindi. Ekonomik, ticari ve kültürel bağların geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (sağda), Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (sağda), Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi. Heyette, Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusupguly Eshayev (solda) de yer aldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (sağda), Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (sağda), Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi. Heyette, Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusupguly Eshayev (solda) de yer aldı.

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