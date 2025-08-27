DOLAR
SpaceX'in Starship'i 10'uncu Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

SpaceX'in Starship roketi, Texas'tan yapılan fırlatmayla 10'uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı; 8 Starlink simülatörü konuşlandırıldı, motor yeniden ateşlendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:31
Texas'tan fırlatma, Starlink simülatörleri ve motor yeniden ateşleme

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, defalarca kez yaşanan başarısız uçuşların ardından 10'uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

SpaceX, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından uçuşun detaylarını paylaştı. Buna göre, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.30'da fırlatılan Starship, planlandığı gibi kalkış yaptı.

Kalkışın ardından roket, uzayda 8 Starlink simülatörünü başarılı şekilde konuşlandırdı ve yörüngedeki bir motoru yeniden ateşlemeyi başardı. Roketin planlandığı gibi Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından uçuş başarıyla tamamlandı.

Starship, daha önce 16 Ocak'taki 7'nci, 7 Mart'taki 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Ayrıca 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmişti.

