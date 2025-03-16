SpaceX'in Yeni Ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı

SpaceX'in Crew-10 Ekibi ISS'ye Kenetlendi

SpaceX, uzayda yaklaşık 9 aydır mahsur kalan iki astronotun yerine geçecek ekibi taşıyan kapsülünü, Nasa’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'na başarıyla kenetledi.

Mahsur Astronotların Yerine Geçen Ekip

Mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek Crew-10 ekibi, SpaceX'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı. ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen mürettebat, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında gerekli eğitimleri alacak.

Dönüş Tarihleri ve Ekibin Bileşimi

Wilmore ve Williams’ın, önümüzdeki hafta Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Crew-10 ekibi, NASA misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers ile birlikte Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov’u içeriyor.

Elon Musk'ın Açıklaması

Elon Musk, X sosyal medya hesabından yeni ekibin ISS'ye varış anlarını alıntılayarak, Dragon kapsülünün hedefine ulaştığını duyurdu.

Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşuna çıkmak üzere ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'daki teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelendi; NASA, kapsülün boş dönmesi için doğrudan talimat vermişti.